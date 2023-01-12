21 января в Мурманске пройдёт фестиваль «Северный кураж»

Фестиваль танца объединит в стенах областной «Кировки» танцоров различных возрастов и направлений. На один день Дворец культуры имени С.М. Кирова превратится в танцевальную мастерскую, где можно будет не только подтянуть свои навыки, а и продемонстрировать свои умения компетентному жюри.

Как сообщает vk.com/odkkirova, мастер-классы для участников фестиваля проведут именитые танцоры: Анна Дельцова и Александр Тронов. Они вместе с Алексеем Мечетным вошли в состав жюри.

Участники, возраст которых от 6 лет, представят на суд жюри свои творческие работы в номинациях: «соло», «малые формы» и «коллективы».

Мастер-классы проходят на платной основе.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457270603%2Falbum-23902826_00%2Frev