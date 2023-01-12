Мурманская область. Арктика (16+)12.01.23 08:45
21 января в Мурманске пройдёт фестиваль «Северный кураж»
Фестиваль танца объединит в стенах областной «Кировки» танцоров различных возрастов и направлений. На один день Дворец культуры имени С.М. Кирова превратится в танцевальную мастерскую, где можно будет не только подтянуть свои навыки, а и продемонстрировать свои умения компетентному жюри.
Как сообщает vk.com/odkkirova, мастер-классы для участников фестиваля проведут именитые танцоры: Анна Дельцова и Александр Тронов. Они вместе с Алексеем Мечетным вошли в состав жюри.
Участники, возраст которых от 6 лет, представят на суд жюри свои творческие работы в номинациях: «соло», «малые формы» и «коллективы».
Мастер-классы проходят на платной основе.
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457270603%2Falbum-23902826_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
Виктор
10.01.23 21:35
Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области.
Комментарий к новости:Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область остаётся регионом с высоким уровнем долговой устойчивости-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,35 рубля, доллар потерял 1,24 рубля-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию региональной программы «Свой дом в Арктике»