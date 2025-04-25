21,00% годовых: Банк России ключевую ставку держит в «ежовых рукавицах»

Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остаётся высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жёсткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13,0–14,0% годовых в 2026 году.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 июня 2025 года.