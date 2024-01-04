2106 военнослужащих Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов в 2023 году

В 2023 году 2106 военнослужащих Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов. 43 военных спортсмена были удостоены медалей Минобороны «За отличие в соревнованиях» 1-й, 2-й и 3-й степеней.

В рамках 89-й спартакиады Северного флота были проведены соревнования по различным видам спорта. В их числе: летнее и зимнее офицерское троеборье, гиревой спорт и армейский рукопашный бой, гребля на шлюпках, плавание с автоматом и другие. Первое место по итогам спартакиады среди объединений заняла команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Сборные команды Северного флота приняли участие в различных спортивных соревнованиях Военно-морского флота и Вооружённых Сил России. Североморцы заняли первое место в чемпионате Вооружённых Сил России по хоккею с шайбой и чемпионате ВМФ. Сборные по гирям и волейболу стали лучшими в Военно-морском флоте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2024 году большое внимание будет уделяться поддержанию высокого уровня физической подготовки военнослужащих Северного флота, дальнейшего совершенствования горной подготовки на флоте. Проведению детских турниров и блицтурниров по различным видам сорта. Организации спортивно-массовых мероприятий в выходные и праздничные дни с привлечением допризывной молодежи, членов семей военнослужащих и гражданского персонала.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12494322@egNews