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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.20 14:55

211 из 240 запланированных на 2020 год дворовых территорий благоустроены в Мурманской области

В Мурманской области завершено благоустройство 211 дворовых территорий из 240 запланированных на 2020 год. Работы на 29 объектах в трех муниципальных образованиях вышли на финальный этап, об этом на оперативном совещании сегодня доложила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Из 15 благоустраиваемых в этом году общественных территорий работы завершены на 11 – в Мурманске, Кандалакше, Оленегорске, ЗАТО Александровск,  Заполярном, Зеленоборском, Умбе, Печенге, Верхнетуломском.

В Апатитах на улице Пушкина окончены все строительные работы, подрядной организации осталось убрать и вывезти строительный мусор и организовать приемку работ заказчиком.

Что касается проектов-победителей Всероссийского конкурса по благоустройству, то набережная в городе Мончегорске готова более чем на 90%.

«Сейчас там проводится этап работ нетривиального характера с привлечением водолазных специалистов. В ручном режиме они занимаются обустройством и укреплением подводной части конструкций четырех новых пирсов. Проанализировав работу на прошлой неделе, появилось понимание, что увеличивать количество таких специалистов на объекте не имеет смысла, добавлено количество проводимого под водой времени. Усилена береговая служба обеспечения. Сил и средств в настоящее время хватает», – отметила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на набережной в Коле, в сквере «Молодежный» в Оленегорске (проект-финалист Всероссийского конкурса) и набережной озера Ледового в Мурманске все строительные работы выполнены. В настоящий момент завершается монтаж объектов малых архитектурных форм, светового оборудования и систем видеонаблюдения – процессы, на которые не оказывают влияния погодные условия.

Кроме того, завершены работы и состоялась приемка двух объектов в областном центре – аллеи Полярной дивизии и территории вдоль улицы Копытова.

Что касается проведения работ по ямочному ремонту во дворах многоквартирных домов, то дорожным строителям осталось уложить всего 1300 кв. метров покрытия из 28 000 кв. метров заявленного дефектного полотна. По прогнозу синоптиков ожидается минимум 3 дня без осадков и с благоприятным температурным режимом для выполнения данного вида работ. За срыв сроков, предусмотренных контрактом, к подрядчику будут применены штрафные санкции.

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