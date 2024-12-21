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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.24 14:00

217,5 млн рублей направлено в 2024 году на развитие г. Полярные Зори в рамках соглашения «Росатома» с правительством Мурманской области

Средства позволили реализовать ряд значимых для региона социальных проектов.

В 2024 году из регионального бюджета в рамках соглашения было направлено 217,5 млн рублей на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города-спутника Кольской АЭС Полярные Зори. Средства позволили завершить ряд значимых для территории проектов.

Ключевым среди них стал проект «Бульвар Северное сияние 3.0», который продолжил благоустройство общественной территории на ул. Энергетиков. Здесь проведены демонтажные работы, выполнена замена коммунальных сетей, уложена тротуарная плитка, обустроены деревянные дорожки, установлены малые архитектурные формы и уличное освещение.

В рамках мероприятий, предусмотренных соглашением, в городе отремонтированы автомобильные дороги и тротуары, заменены четыре остановочных комплекса, благоустроены дворовые территории.

Также сделано недостающее электроосвещение на автомобильной дороге Кандалакша-Полярные Зори, за счёт инвестиционной программы «Росатома» начато строительство новой электрокотельной в населённом пункте Африканда.

«На протяжении 12 лет между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области действует соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны утверждают перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития города присутствия АЭС и определяют объем финансирования. Такой механизм позволяет привлекать в бюджет муниципалитета дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов. За весь период действия соглашения в бюджет Полярных Зорь было дополнительно привлечено 1,98 млрд рублей», – отметила директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова. 

«Кольская АЭС продолжает масштабную и системную работу по созданию комфортных условий для жителей Полярных Зорь. Главными её инструментами являются соглашение между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области, региональный стратегический план «На Севере – жить!» и, конечно, отраслевая программа «Росатома» «Люди и города», – отметил советник директора, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора. 

Кроме того, совместно с Полярнозоринским энергетическим колледжем (ПЭК) и правительством региона Кольская АЭС приняла участие в федеральном проекте «Профессионалитет», направленном на подготовку кадров и укрепление материально-технической базы. При поддержке атомной станции в ПЭК проведены ремонтные работы в учебном корпусе, модернизированы 7 мастерских и 3 лаборатории, закуплено новое современное оборудование. В настоящее время по новым программам колледжа обучается 100 студентов.

Благодаря финансовой помощи Кольской АЭС в МСЧ №118 ФМБА России г. Полярные Зори после реконструкции открыта детская поликлиника, создан Центр промышленной медицины. Также реализованы работы по проекту «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия Госкорпорации «Росатом».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, ряд мероприятий проводится при поддержке атомной станции в рамках конкурсов «На Севере – твой проект» и «Арктическая школа». Благодаря этим инициативам появились Сквер Искусств в н.п. Африканда, современный городской каток «Северная сказка», библиотека нового поколения «На Севере – читать» (в гимназии №1), выполнено благоустройство пришкольной территории «Школьный дворик детства» и научной детской площадки «Хочу все знать», преобразованы школьные пространства общеобразовательных учреждений №3, №4 и детского сада №3.

Создание качественной инфраструктуры для населения - одно из динамично развивающихся направлений в работе «Росатома». Госкорпорация продолжает отслеживать и совершенствовать работу всех социально-значимых структур, а также на постоянной основе внедряет новые меры поддержки граждан.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие эффективном и бережном освоении Севера, в реализации проектов комплексного развития техники, научных исследований, экологии и социальной сфере.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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