22 апреля, жители и гости столицы Северного флота – города Североморска отпраздновали 72-ю годовщину со дня образования города

Народное гулянье прошло на главной улице флотской столицы - улице Сафонова. На сцене, возведённой на площади у городской администрации, перед североморцами выступили местные творческие коллективы, а потом дала концерт заслуженная артистка России певица Юта.

Североморцы тепло приняли артистку. Они с комом в горле и слезами на глазах слушали её «Струну» и «Я буду ждать тебя», танцевали под песню «Любимый мой» и громко подпевали слова хитов «Хмель и солод» и «Жили-были».

Также в праздничный день на улице Сафонова работали аттракционы, были развёрнуты торговые ряды. Военнослужащие Северного флота организовали выставку техники и вооружения.

Как сообщает пресс-служба СФ, на площади также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где все желающие могли задать вопросы о порядке, условиях и гарантиях прохождения контрактной службы на кораблях и в частях Северного флота. В этот день немало юношей заинтересовались возможностью замены одного года службы по призыву на два года службы по контракту.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12465079@egNews