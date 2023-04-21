22 апреля жители Мурманской области присоединятся к Всероссийскому субботнику

Уже в эту субботу Кольское Заполярье вновь присоединиться к масштабной Всероссийской акции – субботнику, который ежегодно проводится во всех регионах страны. Традиционно в этот день северяне наводят порядок в парках и скверах, на набережных и променадах, детских и спортивных площадках, других социально-важных объектах.

В каждом муниципалитете определены территории для уборки. С их списком можно ознакомиться на официальных порталах органов местного самоуправления, в социальных сетях и средствах массовой информации муниципалитетов.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, если свои коррективы в планы внесёт северная погода, жители могут привести в порядок свой двор, убраться в подъезде, помочь с наведением чистоты в социально значимом учреждении. К благоустройству территории могут присоединиться все желающие.

Кроме того, продолжается Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, которые получат приоритет при реализации в следующем году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России. Проголосовать может каждый житель в возрасте от 14 лет на сайте 51.gorodsreda.ru.

Фото: https://gov-murman.ru