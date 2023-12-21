22 декабря на выставке-форуме «Россия» в Москве губернатор Андрей Чибис торжественно откроет День Мурманской области

В День Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия», который состоится 22 декабря в Москве, для посетителей подготовлена насыщенная программа: театрализованные представления, виртуальные экскурсии, творческие мастер-классы, дегустация блюд арктической кухни и многое другое. На ВДНХ будет работать делегация региона во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Откроет череду мероприятий деловой программы «День арктического инвестора» (павильон №75, зал «А», зона деловых проектов), в рамках которого пройдет пленарная сессия «Мурманская область – флагман развития Арктики» с участием главы региона и представителей крупных компаний, а также будут презентованы перспективные инвестпроекты и пройдёт награждение знаком «Арктический инвестор».

Кроме того, запланирован «Арктический диалог» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и телеведущим и создателем центра современного искусства «Сияние» в Апатитах Андреем Малаховым. Они пообщаются с победителями и финалистами молодежного научного форума «Шаг в будущее» и детьми участников СВО из Мурманской области, а также с ребятами из подшефного региону Приморского района Запорожской области.

В 11.30 в зоне культурных проектов (павильон №75, зал «А») губернатор Андрей Чибис торжественно откроет День Мурманской области.

Также на площадке выставки-форума в день энергетика, который отмечается 22 декабря, пройдёт знаковое событие для Мурманской области – церемония запуска после модернизации Верхне-Туломской ГЭС.

Для посетителей выставки-форума «Россия» с концертной программой выступят оркестр Северного флота, Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота. Также в рамках культурной программы состоится показ коллекции одежды «Гололедица» Мурманского арктического университета и театрализованный пролог об истории Кольского Заполярья с участием творческих коллективов из Мурманской области.

В зале «В» павильона №75 на стенде Мурманской области посетители выставки смогут бесплатно оправить открытку с иллюстрациями художницы Варвары Ледневой в любую точку России, принять участие в квизе «Ковдор – столица Гипербореи, получить памятные призы и подарки, подать заявку на переезд в Мурманскую и получить консультацию от специалистов региональной службы кадрового сопровождения «Курс на Север» и побывать на виртуальных экскурсиях по промышленным предприятиям Кольского Заполярья.

В павильоне «D» развернётся программа с презентациями, лекциями и мастер-классами. Гостям выставки предложат принять участие в турнире по игре «Поймай северное сияние», научиться изготавливать поморских козуль, послушать презентацию о туристическом потенциале Кольского Заполярья от Александры Сергиенко, генерального директора горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», узнать про горнолыжный отдых в Хибинах, а также познакомиться с Арктикой в игровом формате и получить призы.

В Музее кино (павильон №36) в течение дня пройдут показы современных российских фильмов, снятых в Мурманской области, в рамках фестиваля кино «Северный характер», а в Доме российской кухни (павильон «К») посетителей ждет гастрономический фестиваль рестораторов региона, где можно будет увидеть мастер-классы по приготовлению блюд арктической кухни и принять участие в их дегустации. Для маленьких зрителей в детской зоне Дома российской кухни пройдет мастер-класс по росписи пряников от мастерской сладостей «Fancy Tasty».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках образовательной программы совместно с российским обществом «Знание» будут проводиться трансляции лекций из студии НА ВДНХ: «Мурманская область – драйвер российской Арктики», «Мусор в Арктике: путь к чистому океану», «История заселения Кольского Севера: как северные соседи нашли общий язык».

В 18 часов на выставке «Россия» состоится церемония награждения победителей конкурса-голосования «Молодежная столица России 2024».

Напомним, что любой желающий может поддержать стенд Мурманской области в народном голосовании на официальном сайте Международной выставки-форума «Россия». Для этого необходимо перейти на страницу голосования, выбрать Мурманскую область из выпадающего списка или на интерактивной карте и проставить галочки напротив интересующих номинаций.

Подробная программа Дня Мурманской области размещена по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru