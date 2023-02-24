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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.23 12:00

22 февраля в Государственной Думе принят закон о сохранении повышенных пенсий военнослужащим, которые уже стали военными пенсионерами и привлечены к выполнению боевых задач

Как отмечается в документе, пенсия по выслуге лет гарантирует сохранение определенного уровня материальной поддержки с учётом занимаемой на день увольнения должности и воинского звания.

При этом среди военных пенсионеров есть граждане, готовые проходить службу в период контртеррористических и иных операций на должностях с окладом ниже того, на основании которого им рассчитывалась пенсия. Однако по действующему законодательству при возобновлении выплат после окончания их службы расчёт пенсии будет основываться на меньшем окладе и её размер уменьшится.

Документ прокомментировала одна из его соавторов депутат Государственной Думы, член комитета ГД по обороне Татьяна Кусайко: «Принятый закон устраняет социальную несправедливость по отношению к тем военным пенсионерам, которые в период проведения СВО не остались в стороне от судьбы страны. Справедливо, что этим людям будет сохранена пенсия в прежнем, повышенном размере. Очень важный момент – после увольнения с последнего места службы у военных пенсионеров будет право выбора – либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой по последнему месту службы. По их желанию перерасчёт пенсии будет производиться исходя из выслуги и общего трудового стажа на день последнего увольнения со службы. Данным законом мы усиливаем защиту прав военных пенсионеров».

 

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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