22 июля на территории Печенгского округа стартует юбилейный веломарафон «Муста-Тунтури»Объявлены победители II регионального конкурса «Сувенир года. Арктика»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.07.23 17:30

22 июля на территории Печенгского округа стартует юбилейный веломарафон «Муста-Тунтури»

Каждый год многие северяне с нетерпением ждут одно из самых экстремальных событий. Преодолеть непокоренный участок фронта, хребет Муста-Тунтури, также стремятся спортсмены со всей страны. Так, в юбилейной десятой гонке зарегистрировались более 150 велосипедистов из разных городов России и всей Мурманской области.

Участникам предстоит состязаться в дисциплине «маунтинбайк - кросс-кантри». Первыми, в 11.00, стартуют спортсмены основной дистанции 110 км, следом за ними, в 11.10 и 11.20, те, кому предстоит преодолеть дистанции-спутники в 55 и 25 км. Трасса проходит по территории уникального природного заповедника, поэтому наряду с участниками веломарафона «Муста-Тунтури» к точке старта ежегодно приезжает большая команда болельщиков.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, хребет Муста-Тунтури разделяет материк и полуостров Средний, обрываясь скалами с северной стороны. Эти места известны не только красотой суровой северной природы, но и являются памятником героической обороны Заполярья. Здесь, на самом северном участке фронта, немецкие войска были остановлены в первый день наступления 29 июня 1941 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Готовы ли люди перейти из офиса на завод? Исследование hh.ru и реальная практика компаний
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:00«Майор и магия». Художественный сериал, 2 серия (16+)00:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области Героям РФ будут выплачивать 5 млн рублей на улучшение жилищных условий-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 51 копейку, евро поднялось почти на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, хотят дать право оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика