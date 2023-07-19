22 июля на территории Печенгского округа стартует юбилейный веломарафон «Муста-Тунтури»

Каждый год многие северяне с нетерпением ждут одно из самых экстремальных событий. Преодолеть непокоренный участок фронта, хребет Муста-Тунтури, также стремятся спортсмены со всей страны. Так, в юбилейной десятой гонке зарегистрировались более 150 велосипедистов из разных городов России и всей Мурманской области.

Участникам предстоит состязаться в дисциплине «маунтинбайк - кросс-кантри». Первыми, в 11.00, стартуют спортсмены основной дистанции 110 км, следом за ними, в 11.10 и 11.20, те, кому предстоит преодолеть дистанции-спутники в 55 и 25 км. Трасса проходит по территории уникального природного заповедника, поэтому наряду с участниками веломарафона «Муста-Тунтури» к точке старта ежегодно приезжает большая команда болельщиков.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, хребет Муста-Тунтури разделяет материк и полуостров Средний, обрываясь скалами с северной стороны. Эти места известны не только красотой суровой северной природы, но и являются памятником героической обороны Заполярья. Здесь, на самом северном участке фронта, немецкие войска были остановлены в первый день наступления 29 июня 1941 года.

Фото: https://gov-murman.ru