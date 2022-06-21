22 июня в Мурманской области пройдёт 130 мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби

22 июня в России – День памяти и скорби. В этот день 81 год назад началась Великая Отечественная война. В Мурманской области пройдет 130 мероприятий, приуроченных к памятной дате, об этом в ходе оперативного совещания вчера сообщил глава регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко. Традиционно Мурманская область присоединится и к проведению всероссийских акций.

В рамках международной акции «Сад памяти» в Кольском районе, Кировске, Оленегорске, Мурманске и Североморске уже высажено свыше 6 тысяч саженцев сосны, ели, рябины, черемухи, сирени в память о каждом погибшем солдате. Сегодня прошла высадка деревьев на территории Терского лесничества. Всего же в регионе планируется высадить более 10 тысяч саженцев.

22 июня ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени начнется всероссийская акция «Минута молчания». Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии. Планируется, что одновременно во всей России на минуту остановится транспорт, прекратят работу кассы в торговых центрах, замрет работа на предприятиях, где позволяет технологический цикл.

Каждый год 22 июня проходит общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России ранним утром зажигают свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. В Мурманской области «Свечи памяти» будут зажжены и установлены в населенных пунктах 14 муниципалитетов: ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск, Оленегорск, Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Кировск, Кольский и Терский районы, Ковдорский и Печенгский округа.

Кроме того, сотни северян уже присоединились к онлайн-акции «Свеча памяти», которая стартовала по всей стране 15 июня. Зажечь виртуальную свечу можно на сайте деньпамяти.рф до 22 июня. Благотворительный фонд «Память поколений», являющийся оператором онлайн-акции, выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечек, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.

В преддверии и в День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях региона пройдут торжественные митинги у мемориалов, будут возложены цветы к памятникам и воинским захоронениям. На территории Печенгского округа, Кольского и Кандалакшского района состоятся экспедиции по памятным местам Великой Отечественной войны. Молодёжь региона станет участниками Вахт Памяти, экскурсий, книжных и фотовыставок.

Так, 22 июня в 4 часа утра митинги пройдут на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске и в Североморске, на Приморской площади у памятника «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья».

В 10.00 в поселке Мишуково Кольского района на территории памятника гидрографического судна «Меридиан» пройдет торжественный митинг с заложением капсулы с водой с места гибели корабля.

В 12.00 в Мурманске по инициативе Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» молодежь примет участие в общероссийском проекте «Огненные картины войны», в результате которого на территории комплекса с помощью ярких элементов будет выложено изображение «Алеши».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, Егор Хаценко также отметил, что в учреждениях культуры и образования по всему региону проходят кинопоказы документальных фильмов о Великой Отечественной войне, самыми популярными из который являются документальный фильм «Памятник», рассказывающий о формировании Полярной дивизии (премьера состоялась в сентябре 2021 года), и документальный фильм «Чтобы помнили», снятый по воспоминаниям 40 ветеранов и участников Великой Отечественной войны (2022 год издания).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/