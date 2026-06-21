22 июня в Североморске в 4 утра на Приморской площади будет зажжён Огонь Памяти

22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 в Североморске начнётся Общероссийская минута молчания.

Именно в это время в 1941 году по радио прозвучало обращение Вячеслава Молотова о начале Великой Отечественной войны.

На зданиях государственных учреждений флотской столицы будут приспущены флаги. В память о миллионах людей, чьи жизни были унесены войной, пройдут различные мероприятия.

В Североморске в 4 утра на Приморской площади будет зажжён Огонь Памяти. А в 4.20 на военно-мемориальном кладбище состоится акция «Свеча памяти».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19797-v-den-pamyati-i-skorbi-1/