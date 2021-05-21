22 мая в 10.00 в Мурманске стартует общегородской субботник

Адреса общественных зон

Октябрьский округ:

Кольцо остановки автобуса №29, в районе дома № 10 по ул. Мира;

в районе дома № 11 по ул. Полярные Зори;

склон от дома № 12 по ул. Полярные Зори к Варничному ручью, территория Варничного ручья;

в районе домов № 13, 19 по ул. Новое Плато;

склон у МКД №№ 34, 30, 38 по ул. Полярные Зори, территория за детской поликлиникой № 1:

территория у дома № 40 по пр.осп Кирова;

территория склонов между домами №№ 18, 20 по ул. Воровского, склона за домами №№ 11, 13, 13а по ул. Софьи Перовской, склона за домом № 32/1 по ул. Капитана Буркова;

склон вдоль лестницы по ул. Воровского;

территория у домов №№ 43, 43/1 по ул. Софьи Перовской;

склон в районе дома № 28 по ул. Папанина;

склон от дома № 23 по ул. Кильдинской до дома №5 по Верхне-Ростинскому шоссе;

в районе дома № 9 по ул. Павлова;

в районе дома № 14 по ул. Гвардейской;

в районе дома № 31а по ул. Книповича;

в районе дома № 21а по ул. Челюскинцев;

в районе дома № 7 по ул. Новое Плато;

территория от дома №1 по ул. Кильдинской до дома №16 по Северному проезду (склон с двух сторон);

в районе дома № 13А по ул. Фролова;

в районе дома № 49/2 по ул. Полярные Зори;

в районе дома № 10 по ул. Буркова;

в районе дома № 11 по ул. Тарана;

территория Театрального бульвара и между домами № 3 и № 11 по Театральному бульвару.

Ленинский округ:

Планируется очистить от мусора склоны, пустыри в районе памятника «Ждущая» по улице Чумбарова-Лучинского, на улицах Саши Ковалева и Маяковского. Сбор участников субботника:

Конечная остановка автобусного маршрута № 18 по ул. Чумбарова- Лучинского (площадка высадки у центральной лестницы);

зелёная зона напротив торца дома № 3 по ул. Маяковского.

Первомайский округ:

Зеленая зона от дома 13/1 по просп. Кольскому до д. 2/2 по ул. Каменной;

зелёная зона в районе д. 3,5, 13 по ул. Бочкова;

зелёная зона в районе д. 173 по просп. Кольскому

территория в районе озера Глубокого.

Призываем мурманчан присоединиться к акции, а также напоминаем, что у жителей города есть возможность принять участие в масштабном голосовании по выбору мест для установки детских и спортивных площадок. Голосование пройдёт на специально созданной Минстроем РФ платформе 51.gorodsreda.ru по 30 мая 2021 года.