22 мая в 10.00 в Мурманске стартует общегородской субботник
Адреса общественных зон
Октябрьский округ:
Кольцо остановки автобуса №29, в районе дома № 10 по ул. Мира;
в районе дома № 11 по ул. Полярные Зори;
склон от дома № 12 по ул. Полярные Зори к Варничному ручью, территория Варничного ручья;
в районе домов № 13, 19 по ул. Новое Плато;
склон у МКД №№ 34, 30, 38 по ул. Полярные Зори, территория за детской поликлиникой № 1:
территория у дома № 40 по пр.осп Кирова;
территория склонов между домами №№ 18, 20 по ул. Воровского, склона за домами №№ 11, 13, 13а по ул. Софьи Перовской, склона за домом № 32/1 по ул. Капитана Буркова;
склон вдоль лестницы по ул. Воровского;
территория у домов №№ 43, 43/1 по ул. Софьи Перовской;
склон в районе дома № 28 по ул. Папанина;
склон от дома № 23 по ул. Кильдинской до дома №5 по Верхне-Ростинскому шоссе;
в районе дома № 9 по ул. Павлова;
в районе дома № 14 по ул. Гвардейской;
в районе дома № 31а по ул. Книповича;
в районе дома № 21а по ул. Челюскинцев;
в районе дома № 7 по ул. Новое Плато;
территория от дома №1 по ул. Кильдинской до дома №16 по Северному проезду (склон с двух сторон);
в районе дома № 13А по ул. Фролова;
в районе дома № 49/2 по ул. Полярные Зори;
в районе дома № 10 по ул. Буркова;
в районе дома № 11 по ул. Тарана;
территория Театрального бульвара и между домами № 3 и № 11 по Театральному бульвару.
Ленинский округ:
Планируется очистить от мусора склоны, пустыри в районе памятника «Ждущая» по улице Чумбарова-Лучинского, на улицах Саши Ковалева и Маяковского. Сбор участников субботника:
Конечная остановка автобусного маршрута № 18 по ул. Чумбарова- Лучинского (площадка высадки у центральной лестницы);
зелёная зона напротив торца дома № 3 по ул. Маяковского.
Первомайский округ:
Зеленая зона от дома 13/1 по просп. Кольскому до д. 2/2 по ул. Каменной;
зелёная зона в районе д. 3,5, 13 по ул. Бочкова;
зелёная зона в районе д. 173 по просп. Кольскому
территория в районе озера Глубокого.
Призываем мурманчан присоединиться к акции, а также напоминаем, что у жителей города есть возможность принять участие в масштабном голосовании по выбору мест для установки детских и спортивных площадок. Голосование пройдёт на специально созданной Минстроем РФ платформе 51.gorodsreda.ru по 30 мая 2021 года.