22 мая в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспорта

В связи с проведением в Мурманске мероприятий, посвященных празднику выпускников «Последний звонок», будет ограничено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 17 часов 22 мая.

Этот же участок будет освобождён от транспортных средств.

В этот же день в связи с проведением мероприятия «Открытие мотосезона 2021» будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проезда колонны мотоциклистов по маршруту: проезд Нагорный – проспект Кольский – проспект Ленина – улица Карла Либкнехта – улица Челюскинцев – проспект Героев-североморцев – улица Александрова – мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – улица Аскольдовцев – улица Чумбарова-Лучинского – проспект Героев-североморцев – улица Челюскинцев – улица Карла Либкнехта – проспект Ленина - с 13.00 до 14.30 22 мая.

По мере освобождения проезжей части дороги движение транспорта будет открываться.