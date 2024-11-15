2,2 млрд тонн апатит-нефелиновой руды – весомый подарок к 95-летию Кировского филиала АО «Апатит»

Торжественные мероприятия, посвящённые знаменательной дате, прошли в городе горняков Кировске. Знаковым событием стала отгрузка 2,2 млрд тонны апатит-нефелиновой руды, добытой кировскими горняками за всю историю предприятия.

Свидетелями этого стали почётные гости – полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, сенаторы Татьяна Сахарова и Елена Дягилева, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, а также руководство и работники комбината.

Череду праздничных мероприятий продолжило торжественное собрание во Дворце культуры г.Кировска. Почётные гости вручили сотрудникам предприятия заслуженные награды. Коллектив Кировского филиала АО «Апатит» был удостоен Ордена «За доблестный труд» и Почётной грамоты Совета Федерации РФ.

Со словами поздравления к сотрудникам предприятия-юбиляра обратился спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что история комбината «Апатит» – одного из крупнейших промышленных гигантов Заполярья – это история освоения Севера, пример огромных возможностей человека, олицетворение мужества горняков, их твёрдости духа и преданности своему делу.

– Почти столетие «Апатит» вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области. От стабильной работы предприятия, его производственных достижений во многом зависит благополучие тысяч северян. Важно, что компания «ФосАгро» на территориях своего присутствия последовательно решает не только экономические, но и социальные задачи, эффективно взаимодействует с региональными органами государственной власти и местного самоуправления. Выражаю искреннюю признательность всему коллективу комбината «Апатит» за тот высочайший уровень профессионализма, на который равняются их коллеги!

Парламентарий вручил работникам предприятия заслуженные награды и пожелал всему коллективу Кировского филиала АО «Апатит» дальнейших успехов и новых трудовых побед.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e6b/pjx2aja726wrz139e9irws7ak2qyl6fi.jpg