22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство

На заседании Мурманской областной Думы 18 февраля во втором чтении и в окончательной редакции принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах и референдумах». Внесение изменений было обусловлено необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным.

В частности, местное законодательство теперь также содержит описание возможных действий региональной избирательной комиссии в режиме повышенной готовности. Данный режим может вводиться из-за ситуаций форс-мажора (например, вспышек эпидемии) и предполагает: приостановку избирательных действий вышестоящей избирательной комиссией; продление голосования до 2-х или 3-х дней; дополнительные формы голосования за пределами избирательного участка – на прилегающих территориях, в территориях с затрудненным доступом, возле избирательных участков.

Изменения касаются и порядка сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты областной Думы: теперь до 50% необходимого числа подписей можно собирать через портал госуслуг. Эта мера должна снизить объём ошибок в заполнении данных подписных листов и создать дополнительный комфорт для жителей. При этом сохранится и традиционная форма сбора подписей в поддержку партий и кандидатов. Однако, согласно федеральному, а после принятия поправок, и региональному законодательству, от жителей потребуется собственноручное занесение в подписные листы своих фамилии, имени, отчества, подписи и даты её внесения. Эта мера призвана воспрепятствовать фальсификациям. Как и новый, более жёсткий порог допустимого брака, - 5 процентов от собранных подписей.

Помимо указанных нововведений, обусловленных федеральным законодательством, региональные парламентарии предложили внести и дополнительные корректировки. В частности: новую схему формирования Мурманской областной Думы. Если раньше половина депутатов избиралась по спискам, а половина по одномандатным округам, то теперь число одномандатников возрастёт до 22, а списочников - снизится с 16 до 10 человек.

Это нововведение предложено фракцией «Единой России». По мнению депутатов, изменение системы выборов в пользу увеличения количества депутатов-одномандатников должно усилить связь между депутатами Думы и избирателями за счёт увеличения количества избирательных округов и, соответственно, уменьшения количества избирателей в округе (планируется снижение нормы представительства в каждом округе приблизительно на 10000 человек). Как отмечает один из инициаторов новеллы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Мищенко, «это значит, что депутат должен стать более доступным для жителей. Возможности депутата по представительству и защите интересов избирателей возрастут».

По мнению депутата Игоря Найдёнова, «снижение числа списочников также будет означать рост значения личности кандидата. Одномандатнику не пройти только на заслуженном имидже партийного бренда. Главное – личные качества, работоспособность, активность, по которым и будет оцениваться кандидат в округе, а партия – только система, которая способна будет продвинуть, поддержать, защитить его инициативы».

Также предполагается, что увеличение числа одномандатников предоставит больше шансов внепартийным кандидатам, кроме того, им теперь будет легче выдвинуться и от партий. Стараниями областных депутатов, из закона исчезла норма о том, что не менее 50 процентов кандидатов партии должно быть ее членами.

После утверждения на заседании областной Думы, закон должен быть подписан губернатором и опубликован. После чего вступит в законную силу.