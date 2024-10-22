Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 октября Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. 22 октября по Мурманской области ожидается временами дождь, днём местами порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит +5+10°.

23-24 октября дождь пройдёт местами, преобладающая температура воздуха ночью от -1 до +5°, днём 3+8°.

Сегодня, 22 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +5+10°.