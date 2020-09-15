22 сентября стартует осенне-зимняя сессия депутатов Мурманской областной Думы

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 22 сентября. Всего в повестку дня заседания включено свыше 20 вопросов.

Депутаты рассмотрят в первом чтении ряд законопроектов социальной направленности. В их числе - проект закона «О внесении изменения в статью 9 закона Мурманской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области», проект закона, вносящий изменение в статью 4 закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников».

В первом чтении региональные парламентарии обсудят законопроект «О внесении изменения в статью 6 закона Мурманской области «О транспортном налоге», во втором чтении – проект закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области».

Также предполагается обсудить вопросы о внесении в Государственную Думу законодательных инициатив - проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 11 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов».