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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.23 10:00

22 сотрудника Кольской АЭС успешно прошли отборочные испытания VII дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2023»

В их числе – 11 участников и 11 экспертов.

VII дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2023» будет проходить по стандартам «WorldSkills» с 10 по 14 апреля на площадках пяти городов –  Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар.

На чемпионате «REASkills-2023» работники будут отстаивать честь Кольской АЭС по 8 компетенциям: «Технологические системы энергетических объектов», «Электроника», «Радиационный контроль (дозиметрист)», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «Ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Электромонтаж». В ходе отборочного этапа, который продлился месяц, специалисты Кольской атомной станции выполняли заранее разработанные конкурсные задания, показывая свою профессиональную готовность.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сотрудники КАЭС присоединились к дивизиональным соревнованиям «REASkills» ещё в 2016 году. За эти годы в чемпионатах приняли участие 178 сотрудников КАЭС, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей.

В 2023 году от работников Кольской АЭС поступили 44 заявки на участие в отборочном туре чемпионата. Всего в дивизионе «Электроэнергетический» было подано 1084 заявки на участие в «REASkills-2023».

Победители чемпионата войдут в состав дивизиональной сборной и будут представлять концерн «Росэнергоатом» на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills – 2023».

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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