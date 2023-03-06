22 сотрудника Кольской АЭС успешно прошли отборочные испытания VII дивизионального чемпионата профессионального мастерства «REASkills-2023»

В их числе – 11 участников и 11 экспертов.

VII дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2023» будет проходить по стандартам «WorldSkills» с 10 по 14 апреля на площадках пяти городов – Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар.

На чемпионате «REASkills-2023» работники будут отстаивать честь Кольской АЭС по 8 компетенциям: «Технологические системы энергетических объектов», «Электроника», «Радиационный контроль (дозиметрист)», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Сварочные технологии», «Ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Электромонтаж». В ходе отборочного этапа, который продлился месяц, специалисты Кольской атомной станции выполняли заранее разработанные конкурсные задания, показывая свою профессиональную готовность.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сотрудники КАЭС присоединились к дивизиональным соревнованиям «REASkills» ещё в 2016 году. За эти годы в чемпионатах приняли участие 178 сотрудников КАЭС, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей.

В 2023 году от работников Кольской АЭС поступили 44 заявки на участие в отборочном туре чемпионата. Всего в дивизионе «Электроэнергетический» было подано 1084 заявки на участие в «REASkills-2023».

Победители чемпионата войдут в состав дивизиональной сборной и будут представлять концерн «Росэнергоатом» на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills – 2023».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.