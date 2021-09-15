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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.21 11:30

22 студента Мурманской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

15 сентября в Северо-Западном федеральном округе стартует полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он пройдёт в Калининградской области и соберет свыше тысячи студентов из регионов СЗФО, в их числе 22 представителя Мурманской области.

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны, в общей сложности в них примет участие 10 тысяч студентов. 15 сентября 2021 года серию полуфиналов откроют Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.

На этом этапе конкурса студенты станут участниками деловой игры, которая позволит проявить все их навыки, способности и предрасположенности и продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода». Сначала с помощью специалистов ребята определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. Так, например, они смогут стать лидерами сообществ, мыслителями будущего, играющими по тренду, устранителями несовершенств, разрушителями стереотипов, укротителями хаоса, упорными достигаторами или делателями. Затем, исходя из ролевых компетенций, студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

«Твой Ход» запускался как конкурс широких возможностей, доступный и интересный каждому российскому студенту, именно поэтому он предусматривает такой большой выбор направлений, кейсов, образовательных модулей, различных онлайн- и офлайн-активностей. Такой же индивидуальный подход заложен в концепцию проведения решающих этапов конкурса и в систему оценки участников. В полуфиналах ребятам предстоит соревноваться, в первую очередь, самим с собой и с такими же, как они: аналитикам с аналитиками, критикам с критиками, креаторам с креаторами. Это позволит выйти в финал не только студентам с задатками лидеров, но и ребятам, которые обладают другими сильными личностными качествами и профессиональными склонностями», – сообщил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

Итоги будут объявлены после завершения всех полуфиналов – в ноябре 2021 года. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн. В финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» выйдет тысяча лучших студентов страны.

Кроме основной программы полуфиналов, организаторы разработали еще одну деловую игру – для студентов, которые пока не являются участниками экосистемы «Твоего Хода». Она пройдет в вузах параллельно с полуфиналами конкурса и позволит молодежи узнать об основных проектах и возможностях, созданных для них в России и в их регионах.

Для студентов Северо-Западного федерального округа полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдет в Калининградской области. На площадке центра детского и семейного отдыха «Локомотив» города Зеленоградска соберется 1100 человек из регионов СЗФО. Наиболее представительными будут делегации Санкт-Петербурга (610 человек), Калининградской области (201) и Республики Коми (91). Из Мурманской области в Зеленоградск отправится 22 студента.

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции конкурсанты будут работать в небольших коллективах. С 15 сентября по 9 октября 2021 года поочередно пройдет 11 двухдневных смен.

15 сентября также начнётся полуфинал в Томске для студентов СФО. 7 октября стартует Казань (ПФО), 11 октября – Белгород (ЦФО) и Ставрополь (СКФО), 15 октября Ростов-на-Дону (ЮФО) и Хабаровск (ДФО), 25 октября – Челябинск (УФО).

Финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» пройдёт в ноябре 2021 года в Сочи. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч человек со всей страны.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Как сообщает региональное Министерство образования, инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.

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