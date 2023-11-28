22% жителей СЗФО категорически не хотят, чтобы их руководство веселилось вместе с ними на грядущих корпоративах

Служба исследований hh.ru в преддверии новогодних праздников выяснила, как относятся работающие жители СЗФО к присутствию своего руководства на корпоративах.

Исследование мнения жителей из регионов СЗФО относительно присутствия руководства на корпоративных праздниках в том числе новогодних корпоративах, показало, что люди настроены к данной теме по-разному. Так, половина опрошенных (53%) в целом не очень рады нахождению руководства на празднике, из них:

• 19% в целом готовы к присутствию руководства на корпоративе, но хотели бы, чтобы начальство ушло как можно раньше;

• ещё 3% не хотят видеть начальство на корпоративе, потому что опасаются, руководитель увидит в неподобающем виде;

• а вот 19% категорически не хотят отмечать праздники вместе с руководством, потому что не могут расслабиться в его присутствии;

• оставшиеся респонденты затруднились ответить, потому что ещё не смогли сформировать своё мнение.

Чаще других не хотят пересекаться на корпоративах с руководством маркетологи (27% или каждый третий представитель этой сферы), 30% работников транспортной сферы, а также 24% работников сферы науки и образования.

С другой стороны, готовы веселиться вместе с руководством в преддверии Нового года и других праздников 47% опрошенных работников из регионов СЗФО. И чаще всего это работники сферы производства (57%), продаж (53%), ИТ-специалисты (53%), а также эйчары (52%).

Интересно, что в разрезе возраста ответы распределились следующим образом:

1. молодые респонденты от 14 до 24 лет чаще других хотят отмечать праздники вместе с руководством;

2. а вот возрастные работники от 45 лет и старше чаше других (в 22% случаев) хотят, чтобы руководство уходило с праздников пораньше, давая свободу работникам;

3. а работники среднего возраста от 25 до 34 лет чаще остальных (в 23% случаев) заявляли, что не могут расслабиться в присутствии начальства и потому не хотят с ним веселиться на корпоративах.