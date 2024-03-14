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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 15:30

226 учащихся Мурманской области стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В центре «Лапландия» прошло награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Общее количество участников этапа увеличилось более чем на 20% за пять лет – в этом году в нём приняли участие 1079 юных северян.

Увеличилось и количество призёров и победителей – 226 ребят показали хороший результат на олимпиаде. В этом заслуга и самих учеников, и их педагогов, и постоянного обновления инфраструктуры в школах. Благодаря открытию «Точек роста», центров олимпиадной подготовки «Уникум», обновлению кабинетов в рамках проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом, появлению нового современного оборудования у детей и наставников появилась возможность более углубленно изучать предметы, участвовать в проектах и проводить исследования.

Школьникам, набравшим необходимое для участия в заключительном этапе ВсОШ количество баллов, а также призёрам финала прошлого года предстоит защищать честь Мурманской области на федеральном уровне. Сейчас ребята и педагоги заняты подготовкой, заключительный этап олимпиады по всем предметам пройдёт до конца апреля в разных городах страны. По инициативе губернатора с 2022 года призёры и победители заключительного этапа олимпиады, а также их наставники получают премии – 150 и 200 тысяч рублей участникам и 100 и 150 тысяч рублей – подготовившим их педагогам.

«Ваши успехи очень важны для нас, вы – наше будущее. И поэтому на всех уровнях власти, от федерального до городского, вам создают условия для обучения, всестороннего развития вне зависимости от того, где находятся ваши школы – в столице региона или посёлке. Мы уже видим результаты – число участников, победителей и призёров регионального этапа олимпиады растёт. Большая заслуга в этом и ваших наставников, которые помогают вам подготовиться, и ваших родителей, которые переживают и поддерживают вас. Желаю вам побед, успехов, встреч с интересными людьми и единомышленниками!» – напутствовала призёров и победителей министр образования и науки Диана Кузнецова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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