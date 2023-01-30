2273 человека переселили из аварийного жилья в Мурманской области

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области к концу 2022 году из аварийного жилья расселили 2273 человека, которые проживали в непригодных домах общей площадью 44936,6 кв. метров.

«Это составляет 129% от показателя, установленного федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», или 46,5% от установленного показателя региональной адресной программы», – пояснил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2019 году фактически расселено 6,10 тысячи кв. метров, переселено 350 человек; 2020-й – фактически расселено 16,33 тысячи кв. метров, переселено 811 человек; 2021-й – фактически расселено 13,39 тысячи кв. метров, переселено 646 человек.