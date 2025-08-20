23 августа в «Научке» состоится юбилейная 10-я Всероссийская акция «Ночь кино»

Акция организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и МИД России. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Как сообщает Мурманская областная научная библиотека, для кинопоказов отобраны яркие премьеры текущего года: фильм «Группа крови» (2025 г., режиссёр Максим Бриус), посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также лидеры проката «Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (2024 г., режиссёр Игорь Волошин) и «Пророк. История Александра Пушкина» (2024 г., режиссёр Феликс Умаров).

Кроме того, гости акции смогут принять участие в мастер-классах и создать собственный значок или неповторимый коллаж, а ещё попробовать свои силы в играх и викторинах на тему кино.

Программа мероприятий по ссылке: vk.cc/cOzPPp

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457293354%2Fwall-44573273_30058