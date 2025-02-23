23 февраля 2025 года исполняется 105 лет со дня образования органа безопасности на Мурмане

В этот день в 1920 году решением Президиума Временного исполкома Мурманского Совета была создана уездная Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Первым комиссаром стал Кузьма Яковлевич Песочников, в прошлом питерский рабочий, один из лидеров большевистского подполья на Мурмане.

История органов ВЧК в Мурманске неразрывно связана с крайне сложным положением Кольского Заполярья в те тревожные годы. Борьба с интервенцией, экономическими преступлениями, организация государственных институтов, становление народного хозяйства, обеспечение охраны границы, эффективное противодействие спецслужбам иностранных государств — всё это уместилось в несколько послереволюционных лет и легло на плечи молодых, преданных своему долгу граждан.

Органы безопасности всегда играли ключевую роль в защите национальных интересов страны, ликвидации угроз её суверенитету и территориальной целостности. История отечественных спецслужб богата примерами настоящего патриотизма и самоотверженности. В годы Великой Отечественной войны мурманские чекисты внесли достойный вклад в общее дело Великой Победы.

За минувшие годы название ведомства претерпело многочисленные изменения (ВЧК, НКВД, ОГПУ, КГБ, ФСК, ФСБ), но неизменным оставалось назначение этой службы, стоящей на страже государственной безопасности нашей Родины.

Сегодня Управление Федеральной службы безопасности России по Мурманской области продолжает защищать государство от внутренних и внешних врагов и угроз, занимает достойное место в системе органов государственной безопасности страны, в том числе, выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции.

В рамках традиционного памятного митинга, в котором приняли участие сотрудники и ветераны УФСБ России по Мурманской области, организовано возложение венков и цветов к монументу сотрудников органов безопасности Заполярья, а также могилам сотрудников Управления, погибших при исполнении воинского долга, захороненных на «Аллее памяти» городского кладбища.

Губернатор Андрей Чибис поздравил работников органов безопасности Мурманской области с 105-летием со дня образования ведомства в регионе.

«В будни и праздники вы с честью несёте службу. Всегда, невзирая на самые сложные обстоятельства, умело решаете задачи государственной важности, обеспечиваете нашу безопасность, охраняете мир и покой северян. От лица жителей Мурманской области благодарю личный состав регионального Управления ФСБ за добросовестную и системную работу!», – сказал губернатор в приветственном слове.

Начальник Управления ФСБ России по Мурманской области генерал-лейтенант Андрей Потоцкий подчеркнул, что органы безопасности всегда играли ключевую роль в защите национальных интересов страны, ликвидации угроз её суверенитету и территориальной целостности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/