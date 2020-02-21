23 февраля в Мурманске и Североморске будет салют

Тридцать залпов прозвучат во флотской столице ровно в 21.00 по московскому времени.

Приказ произвести салюты в городах-героях и населённых пунктах, где дислоцированы штабы военных округов и флотов в День защитника Отечества отдал министр обороны Сергей Шойгу. Официальный документ опубликован на сайте газеты ВС РФ «Красная звезда».

В Заполярье артиллерийские залпы прогремят в Североморске и Мурманске.