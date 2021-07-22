23 и 25 июля движение автотранспорта в Североморске временно ограничат

Для обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ, во флотской столице ограничат движение транспортных средств.

23 июля - с 8.00 до 13.30 будет ограничено движение для проезда легкового и грузового транспорта, кроме рейсовых автобусов и спецтехники, на участке дороги от дома №11 по ул. Сгибнева до Морвокзала.

25 июля - с 0.00 до 18.30 ограничат движение и парковку транспортных средств на время проведения праздничных мероприятий на следующих участках проездов: от дома №11 по ул. Сгибнева до Морвокзала; от перекрёстка ул. Душенова – ул. Ломоносова; от перекрёстка ул. Сафонова - ул. Ломоносова.

На период ограничительных мер место конечной остановки автобусов от Морвокзала будет перенесено на площадку у магазина «Магнит» - ул. Душенова, 24.