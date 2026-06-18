23 июня в Центре «Мой бизнес» пройдёт семинар «Бизнес-планирование».

Семинар 23 июня с 12.00 до 15.00 проведёт Ирина Татаринова, аттестованный налоговый консультант (27 лет профессиональной деятельности) и предприниматель с 18-летним опытом, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области, управляющий партнёр «Арктик Консалт» г. Мурманск.

Семинар будет полезен начинающим предпринимателям и тем, кто только планирует открыть своё дело.

Семинар пройдёт с практической отработкой, где участники научатся: основам бизнес-планирования; как правильно структурировать бизнес-план и его ключевых разделы; рассчитывать управленческую себестоимость, маржу и точку безубыточности.

Полученные знания помогут участникам подготовить бизнес-план для подачи на социальный контракт.

В перерыве на кофе-брейк участники смогут задать свои вопросы спикеру.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области, оно состоится в Центре «Мой бизнес» (г. Мурманск, ул. Подстаницого, 1. Ссылка на регистрацию: vk.cc/cYGz8b

Фото: https://vk.com/wall-144826549_13429?z=photo-144826549_457264123%2F6586ee17db72159bab