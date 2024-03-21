23 марта Мурманский арктический университет проведёт масштабный День открытых дверей для поступающих в 2024 году – с участием всех институтов и факультетов

В мероприятие будет одновременно задействовано 13 локаций. Гости смогут получить полную информацию об университете и образовательных программах, узнать о правилах поступления, пообщаться с руководством, специалистами и студентами. В основной части программы дня открытых дверей примут участие ректор МАУ Ирина Шадрина и ответственный секретарь приёмной комиссии Виктория Пиксендеева.

Очная программа стартует в 14.00 по адресу: ул. Спортивная, 13 (корпус В). Абитуриенты и их родители смогут посетить выставку основных направлений образования и лично пообщаться с представителями институтов МАУ, по окончании основной части программы – экскурсия по кампусу, лабораториям университета, профориентационное тестирование и презентации институтов.

Для участия в Дне открытых дверей абитуриентам и их родителям необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. В день проведения событий регистрация участников начнётся в 13.30 в корпусе В.

Фото: https://gov-murman.ru