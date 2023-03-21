23 марта состоится открытие персональной выставки живописи Лидии Кузнецовой «КОД ДОСТУПА 3803»
Интерпретация художника всегда субъективна, но каждый может через неё попробовать разгадать общий шифр, под которым художник позиционирует своё творчество, не стремясь к точному визуальному воспроизведению окружающей реальности, желая вместо этого передать внутреннее звучание красок, линий и фактуры, освобождая тем самым живопись от иллюстративности и даруя свободу её собственным выразительным средствам.
Как пишет vk.com/21aart, язык современного искусства может расширить диапазон взглядов на привычные вещи и явления, дать ключ к пониманию скрытых смыслов и кодов доступа и в привычных вещах и явлениях можно обнаружить что-то новое, неизведанное и прекрасное.
Мероприятие проводится в рамках культурного обмена и межрегионального сотрудничества с деятелями культуры и искусства Архангельской области.
Лидия Кузнецова родилась в Архангельской области в селе Звоз на Двине, где тайга на сто вёрст, пространства реки, лугов и радуг, белые берега и белый камень, пещеры, ключи и кручи.
В 1981 году окончила Ярославское художественное училище.
С 1982 года творчески работает в области станковой живописи и графики, а также горячего батика.
С 1991 является членом Союза художников России. Участница выставок областного, зонального, республиканского значения, участница международных проектов и выставок. Автор многочисленных персональных выставок и проектов. Автор проекта «Арт-резиденция Звозландия». Включена в справочник «Единый художественный рейтинг» РФ.
Работы находятся в музеях и частных коллекциях: России, Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Франции, США, Японии.
Открытие выставки состоится в 17.30 23 марта в Центре современного искусства «21А». Она будет работать до 9 апреля. Вход свободный.
Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457240560%2Falbum-196983427_00%2Frev