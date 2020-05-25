23 мая во флотской столице прошла серия субботников

Навести порядок на придомовых и общественных территориях вышли работники городских организаций, жители Североморска и волонтёры.

По инициативе сектора молодёжной политики и спорта и поискового отряда «Ваенга» субботник состоялся на городском мемориальном кладбище. Его поддержали представители Федерации «Универсальный бой», Федерации волейбола Североморска, муниципального отделения «Волонтёры Победы», движения волонтёров «Словом и делом», клуба анимэ и манги «Данкетцу» и городского волонтёрского клуба ДК «Строитель» - «Культурный спецназ», а также сотрудники городского военкомата.

Субботники организовали работники всех учреждений культуры ЗАТО, ударно поработали жители улиц Морская, 10, Адмирала Сизова 9 – 13, Вице-Адмирала Падорина, 33. На Душенова, 13 горожане не только убирали от мусора прилегающую территорию, но и благоустраивали палисадник.

Генеральная уборка прошла в микрорайоне улиц Инженерная и Вице-адмирала Падорина. Там дружной компанией североморцы навели порядок на детской площадке и придомовых территориях.