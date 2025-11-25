Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту МурманскСемь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 12:30

23 медали завоевали заполярные спортсмены на Всероссийском турнире «Северное Сияние» по спортивной борьбе

Всероссийский турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе провели в легкоатлетическом манеже Мурманска 22 и 23 ноября. Состязаться в дисциплине «греко-римская борьба» предстояло юношам до 16 лет. Стать частью 51-го традиционного турнира решили 176 спортсменов из 26 регионов страны.

Заполярные борцы показали на соревнованиях высокий уровень подготовки, добавив в копилку региона две золотых, семь серебряных и 14 бронзовых медалей.

Первое место заняли наши земляки Никита Аксенов и Шамиль Троянов. «Серебро» турнира забрали Степан Диас-Соловьев, Глеб Николаев, Билал Шапиев, Сергей Истомин, Алексей Кончаков, Артем Парфацкий, Тихон Лисицин. Бронзовыми призёрами стали Илья Бондаренко, Михаил Мудрихин, Максим Кузнецов, Ислам Сефербеков, Артём Антипов, Адам Троянов, Даниил Федин, Ахмед Рамазанов, Давудбек Мансуров, Ярослав Иванов, Артём Часовских, Матвей Гребенников, Алексей Исаев, Эмиль Овчуев.

Финалисты награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области. При поддержке партнеров турнира все победители и призёры были отмечены специальными призами.

Напомним, открыл Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Северное Сияние» в Мурманске олимпийский чемпион Александр Карелин. Кроме того, программа мероприятия включала мастер-класс для спортсменов, а на базе Мурманского медколледжа состоялась встреча с молодёжью в формате «Арктического диалога».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557503/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кубышка: жители Мурманской области увеличили накопления на банковских счетах и депозитах-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал рост числа сообщений жителей на 40%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»