23 медали завоевали заполярные спортсмены на Всероссийском турнире «Северное Сияние» по спортивной борьбе

Всероссийский турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе провели в легкоатлетическом манеже Мурманска 22 и 23 ноября. Состязаться в дисциплине «греко-римская борьба» предстояло юношам до 16 лет. Стать частью 51-го традиционного турнира решили 176 спортсменов из 26 регионов страны.

Заполярные борцы показали на соревнованиях высокий уровень подготовки, добавив в копилку региона две золотых, семь серебряных и 14 бронзовых медалей.

Первое место заняли наши земляки Никита Аксенов и Шамиль Троянов. «Серебро» турнира забрали Степан Диас-Соловьев, Глеб Николаев, Билал Шапиев, Сергей Истомин, Алексей Кончаков, Артем Парфацкий, Тихон Лисицин. Бронзовыми призёрами стали Илья Бондаренко, Михаил Мудрихин, Максим Кузнецов, Ислам Сефербеков, Артём Антипов, Адам Троянов, Даниил Федин, Ахмед Рамазанов, Давудбек Мансуров, Ярослав Иванов, Артём Часовских, Матвей Гребенников, Алексей Исаев, Эмиль Овчуев.

Финалисты награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области. При поддержке партнеров турнира все победители и призёры были отмечены специальными призами.

Напомним, открыл Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Северное Сияние» в Мурманске олимпийский чемпион Александр Карелин. Кроме того, программа мероприятия включала мастер-класс для спортсменов, а на базе Мурманского медколледжа состоялась встреча с молодёжью в формате «Арктического диалога».

