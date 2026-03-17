Мурманская область. Арктика (16+)17.03.26 12:00

2/3 мурманчан хотят добираться до работы быстрее, чем за час

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что почти две трети жителей Мурманской области (62%) хотели бы тратить на дорогу до работы и обратно не более часа в день.

«62% мурманчан готовы ежедневно тратить на дорогу до работы и обратно не более одного часа, каждый десятый (11%) — от одного до двух часов и лишь 2% — до трёх часов. 9% опрошенных заявили, что согласны добираться столько времени, сколько нужно, если им будет предоставлен корпоративный транспорт. 15% респондентов хотят работать удалённо и вообще не готовы тратить время на дорогу. Поэтому удобное местоположение офиса, наличие корпоративного транспорта и возможность трудиться из дома сегодня существенно влияют на привлекательность вакансии. Эти факторы могут значительно повысить конкурентоспособность компании на рынке труда и непосредственно сказаться на желании соискателей рассматривать предложение о работе», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru

При этом ожидания россиян различаются в зависимости от региона проживания. Большинство жителей регионов (например, 83% опрошенных в Красноярском крае и 79% — в Воронежской области) готовы тратить на дорогу до работы и обратно в день не более часа. В столице же требования более умеренные: 66% респондентов желают добираться до рабочего места быстрее, чем за час, а 24% готовы тратить от одного до двух часов. 

Однако реальность расходится с ожиданиями. Согласно результатам опроса, сегодня 32% опрошенных в Мурманской области добираются от дома до работы за 15–30 минут. Менее 15 минут до рабочего места добираются 9% участников исследования. 15% респондентов указывают, что их путь до работы занимает 30–45 минут, у 17% опрошенных — 45–60 минут. Ещё 9% респондентов сообщают, что их ежедневная поездка в одну сторону занимает от одного до двух часов.

Исследование также показало различия в ожиданиях представителей разных профессиональных сфер. Менее чем за час на работу хотят добираться опрошенные из сфер «Закупки» (79%), «Финансы, бухгалтерия» (78%), «Автомобильный бизнес» и «Административный персонал» (по 76%). А представители рабочего персонала (16%) и транспортно-логистической сферы (13%) готовы чаще других тратить столько времени, сколько нужно, если работодатель будет доставлять на работу на корпоративном транспорте. 

При этом фактически сегодня быстрее всего (за 15–30 минут) до работы добираются респонденты из сфер «Автомобильный бизнес» (32%), «Управление персоналом и тренинги» и «Производство и сервисное обслуживание» (по 29%), «Продажи и обслуживание клиентов» (28%), «Административный персонал» и «Высший и средний менеджмент» (по 27%), «Строительство и недвижимость» (26%), «Финансы и бухгалтерия» (24%).

Рабочий персонал (39%) и сотрудники розницы (29%) чаще всего проводят в пути 30–45 минут. Дольше остальных добираются до места работы специалисты сфер «Искусство, развлечения, массмедиа», «Высший и средний менеджмент», «Закупки» и «Управление персоналом, тренинги» (по 24% респондентов) — они тратят на дорогу в одну сторону от одного до двух часов.  

Чтобы добраться до работы, большинство опрошенных мурманчан (58%) обычно пользуются общественным транспортом, 47% передвигаются пешком, а 25% предпочитают личный автомобиль. Такси используют 9% респондентов, велосипед — 9%, а самокат — 4%.

 

Опрос проводился в феврале 2026 года среди более 1,7 тысячи россиян, в том числе из Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-

