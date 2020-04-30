23 новых аппарата ИВЛ поступили в областную больницу

Новая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких поступила в Мурманскую область. Компания «НОВАТЭК» поставила 23 аппарата ИВЛ в Мурманскую областную больницу им. П.А. Баяндина, где они будут подключены к кислородной инфраструктуре стационара. Все аппараты ИВЛ прошли необходимую процедуру государственной регистрации в Росздравнадзоре и повысят общую готовность региона к борьбе с пандемией COVID-19.

В соответствии с достигнутыми с губернатором Андреем Чибисом договорённостями, ранее компания «НОВАТЭК» уже приобрела семь ИВЛ. Всего компания профинансировала поставку 30 таких жизненно важных аппаратов на общую сумму более 100 миллионов рублей.

Всего в Мурманской области сейчас развёрнуто 643 койки для пациентов с COVID-19. Из них: 273 койки с кислородом, 115 коек с ИВЛ.

Работа по оснащению палат новыми аппаратами продолжается, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.