23 октября – 76-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Сегодня, в день 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в знак уважения ветеранам, в память о мужестве и стойкости солдат губернатор Мурманской области Андрей Чибис возложил цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в мероприятии также приняли участие командующий Краснознаменным имени Ушакова Северным флотом Александр Моисеев, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и Раил Биккиняев, председатель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман города Мурманска и Мурманской области».

Петсамо-Киркенесская наступательная операция вошла в учебники военной истории как безупречно спланированная и проведённая. Осенью 1944 года советские войска, перейдя в наступление, менее чем за месяц полностью очистили от захватчиков территорию Мурманской области и норвежского Финнмарка.

Победе Красной Армии предшествовали три года сопротивления на Мурманском рубеже.