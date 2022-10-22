23 октября в Коле пройдёт фестиваль национальных культур «Мы вместе»

23 октября в Кольском районном Центре культуры пройдёт традиционный открытый районный фестиваль национальных культур «Мы вместе». Его главная цель – популяризация самобытных национальных культур, обычаев и традиций народов, проживающих в Мурманской области, поддержание культуры взаимоотношений между представителями различных этнических групп, создание единого социокультурного пространства для творческого общения, духовного и интеллектуального развития.

В фестивале примут участие национальные объединения, культурные национальные центры, общественные объединения и организации, самодеятельные фольклорно-этнографические коллективы, творческие объединения учреждений культуры и образования Кольского района Мурманской области.

Яркую творческую программу представят постоянные участники фестиваля – коллективы и исполнители национально-культурных автономий и общественных объединений Дома Дружбы.

С каждым годом фестиваль собирает все больше гостей и участников, представляя собой еще более красочный праздник, наполненный интересными песнями, танцами, национальной кухней и доброжелательной, дружеской атмосферой.

Гости фестиваля познакомятся с изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, танцами и песнями народов, проживающих в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, все желающие смогут посетить мастер-классы и познакомиться с особенностями национальной культуры и ремёсел народов, принять участие в дегустации национальной кухни и узнать о традициях их приготовления и подачи.

Фестиваль стартует в 13.30 в Кольском районном Центре культуры (г. Кола, проспект Защитников Заполярья, 7).

Фото: https://gov-murman.ru