Сегодня россияне отмечают День героев ОтечестваВ Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 12:00

2/3 опрошенных жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год

Исследование общественного мнения, проведенное командой аналитиков hh.ru, среди работающих граждан в конце 2024 года, показывает, что далеко не все работники ждут конец года, а также новогодние корпоративы.

Пойдут ли работающие жители СЗФО на новогодние корпоративы?

Опрос hh.ru, проведённый с 12 по 18 ноября 2024 года среди более 3 тысяч местных соискателей, показал, что 60%, или 2/3 респондентов, всё-таки стараются появляться на корпоративной новогодней елке. Из всего этого объёма опрошенных каждый третий или 30% ходят на новогодний «утренник» для взрослых каждый год. Еще 12% местных респондентов ходят на корпоративы, но их визит зависит от компании-работодателя, еще 7% пойдут, если будут хорошие отношения с коллективов. Ещё 15% пойдут, если будет настроение.

А вот 28% или каждый третий респондент по разным причинам не пойдут на новогодние корпоративы на работе. Из них 9% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства. 5% - не любят отмечать праздники с коллегами. 14% вообще пропускают все корпоративы. А 4% считают, что сейчас не время для праздников. Больше всего таких «отказников» в рамках опроса выявили среди респондентов из Нижегородской области (37% негативных ответов), Кемеровской области (35%), Московской области (34%), Башкирии (33%) и Тюменской области (30%).

Больше других хотят повеселиться на новогодних «ёлках» топ-менеджеры (сразу 44% представителей этой проф. сферы), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%). А вот меньше всего хотят появляться на празднике представители сферы транспорта и логистики (38% негативных ответов), рабочий персонал (36%), производственники и строители.

Насколько корпоратив – ценное событие для работников?

Интересно, что среди тех, кто все-таки решил отмечать корпоративный Новый год, для 50% — это достаточно ценное событие. Так, для 52% — это возможность отдохнуть вместе с коллегами, с которыми есть хорошие отношения. Ещё 40% работников добавили в ходе опроса, что в этом году попытаются построить нерабочие отношения с коллегами на корпоративе. 31% используют рабочую «елку» как возможность отвлечься от рабочих задач. Ещё треть или 28% добавили, что через совместный праздник хотят проникнуться корпоративным духом компании. А 22% просто хотят повеселиться и отдохнуть за счёт работодателя. А 13% просто хотят «выгулять наряд».

Корпоратив или премия?

При этом «любовь» работников к новогодним корпоративам не выдерживает вопроса о том, что они предпочли бы: получить премию или пойти на корпоратив? Сразу 73% или 2/3 опрошенных заявили, что если бы они могли выбирать, то выбрали бы премию. Интересно, что за два года доля тех, кто предпочел бы премию корпоративу упала в регионах СЗФО на 10 п.п. (в 2022 году по итогам аналогичного опроса за выплату премии вместо корпоратива проголосовали 83% респондентов).

Также в рамках исследования этого года, ещё 17% прозорливо отметили, что возможно предпочли бы премию, но это зависит от её размера. Всё равно пошли бы на корпоратив, отказавшись от премии, лишь 5% опрошенных местных жителей. Остальные затруднились ответить.  Больше других склоняются в сторону премии вместо корпоративной «ёлки» маркетологи и пиарщики, а также строители (по 78%), а также работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Генетика жизни». Документальный фильм (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2/3 опрошенных жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены стабилизировались, а доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика