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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.23 08:45

23 сентября в третий раз состоится «Литературный диктант»

В один день в России и других странах мира откроются площадки акции. Любители чтения объединятся, чтобы узнать, насколько хорошо они помнят произведения русской классической литературы.

Как пишет vk.com/murmannauchka, жители Мурманской области смогут написать «Литературный диктант» на одной из 47 площадок, расположенных в учреждениях образования и культуры, в том числе в Мурманской областной научной библиотеке. Мероприятие начнётся в 14.00 в трёх залах: подиум-холл (4-й этаж), зал-трансформер (4-й этаж), конференц-зал (3-й этаж).

Участников диктанта ждут 20 вопросов, составленных при участии преподавателей высших учебных заведений, филологов, писателей, квалифицированных специалистов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. (12+)

Стать участником акции можно, подав заявку через форму регистрации: https://vk.cc/cqK6wI или позвонив по телефону 8 (8152) 45-26-48.

Подробная информация об акции «Литературный диктант» - на официальном сайте https://литдиктант.рф

 

Фото: https://sun9-73.userapi.com/impg/5dvmLFtUL11w--XQmA2vipzelm6KvExLKOkAig/-_uzAtRXgug.jpg?size=2560x1441&quality=95&sign=657190f4731d0225d5c650774e4779b0&type=album

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Последние комментарии

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