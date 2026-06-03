23 северянки стали участницами регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель»

В Мурманской области стартовал региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель», направленной на поддержку женщин с детьми, которые планируют открыть собственное дело или развивать уже существующий бизнес.

С приветственным словом к участницам обратились министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор и исполняющая обязанности руководителя Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Вера Марышева.

«Очень символично, что программа стартовала именно в День защиты детей. Это напоминание о том, что лучший пример для ребёнка — мама, которая не боится развиваться, реализовывать свои идеи и двигаться вперед», — отметила Марта Говор.

В первый день программы участницы познакомились с форматом обучения, основными этапами работы и возможностями, которые открывает проект. Также для них прошли тренинг по генерации бизнес-идей и семинар, посвященный развитию эмоционального интеллекта.

В 2026 году на участие в программе в Мурманской области поступило 66 заявок. По итогам конкурсного отбора участницами стали 23 девушки, которые представят свои бизнес-идеи и действующие проекты.

В течение четырёх дней участницы будут работать над развитием предпринимательских компетенций, изучать основы построения бизнеса, дорабатывать свои проекты совместно с экспертами и наставниками. Завершится программа защитой бизнес-проектов перед экспертным жюри.

Победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи, а также возможность представить Мурманскую область на федеральном этапе программы и побороться за главный приз в размере до 1 миллиона рублей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

https://gov-murman.ru/info/news/568786/#&gid=1&pid=1