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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.24 11:00

23 школьника из Мурманской области вошли в число победителей и призёров Национальной технологической олимпиады «Junior»

23 школьника из Мурманской области вошли в число победителей и призёров Национальной технологической олимпиады «Junior» (НТО «Junior»), входящей в президентскую платформу «Россия – стана возможностей». Всего статусы победителей и призёров шестого сезона соревнований получили 1320 учащихся 5−7 классов из 69 регионов Российской Федерации.

В 2024 году в юниорском треке Национальной технологической олимпиады приняли участие более 24 тысяч школьников, всего за время проведения НТО «Junior» охватила больше 140 тысяч учащихся со всей России и из ряда зарубежных стран. Финалы олимпиады в 2024 году прошли в 57 регионах России.

«Мы гордимся финалистами НТО «Junior», потому что каждый из них прошел большой путь и показал достойный результат в заключительном этапе олимпиады. В России очень нужны мотивированные и подготовленные специалисты, которые будут развивать технологии и встраивать их в нашу жизнь, и важно, что их подготовка начинается уже с 5-го класса. Я желаю юниорам НТО продолжать свой профессиональный путь, не бояться ошибок, не останавливаться перед трудностями, смело предлагать новые идеи. Россия — это страна возможностей, и задача президентской платформы — поддержать вас на выбранном пути», — поздравил участников первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В этом году участники НТО «Junior» состязались по шести направлениям-сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы и среда обитания. Финалисты в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Так, юниорам предстояло доработать проект виртуальной реальности; обучить искусственный интеллект — навигатор для городской среды; создать прототип уровня компьютерной игры; рассчитать расположение спутников на орбите и отладить работу бортовых систем; спроектировать систему безопасности с применением робототехники и продумать настройки умных устройств для выращивания растений — с учетом потребностей конкретных культур.

Из Мурманской области в число победителей и призёров вошли:

Команда-победитель «Снежок», ГАПОУ МО «МКЭИИТ» и МБОУ СОШ № 49 города Мурманска (сфера «Технологии и искусственный интеллект»).

Команда-призёр «Клавиши», МБОУ МПЛ и ГАПОУ МО «МКЭИИТ» (сфера «Технологии и искусственный интеллект»).

Команда-победитель «Arcanl», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», МБОУ МПЛ и МБОУ СОШ № 1 (сфера «Технологии и компьютерные игры»).

Команда-призёр «Google», МБОУ «Гимназия № 7» и ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (сфера «Технологии и компьютерные игры»).

Команда-победитель «TON 618», МБОУ МПЛ (сфера «Технологии и космос»).

Команда-победитель «Техники», МБОУ СОШ № 53 города Мурманска и ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (сфера «Технологии и роботы»).

Команда-призёр «Технари», МБОУ СОШ № 45 города Мурманска, ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» и Мурманский Академический Лицей (сфера «Технологии и роботы»).

Команда-победитель «Сияние», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (сфера «Технологии и среда обитания»).

Команда-призёр «Glasses», ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (сфера «Технологии и среда обитания»).

«Юниорский трек НТО продолжает активно расширяться, предлагая каждому школьнику страны, которому интересно попробовать себя в изучении современных технологий, возможность сделать это в комфортном формате: с использованием онлайн-инструментов, пошагово, без сложного оборудования. На НТО Junior соревнования неразрывно связаны с обучением. Для школьников этого возраста, когда вопрос выбора вуза еще не стоит остро, даже сами олимпиадные состязания превращаются в один из инструментов образовательного процесса, позволяющий оценить полученные знания и компетенции. Количество участников, финалистов, призеров и победителей НТО Junior из года в год растёт, растёт количество вовлеченных регионов и наставников — для нас это дополнительное подтверждение того, что наш подход к раннему технологическому образованию востребован и работает», — отмечает ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, составы команд-победителей и команд-призеров опубликованы на сайте олимпиады. Победители и призёры НТО «Junior» получат дипломы для портфолио достижений и будут включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР), смогут принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и партнёров. Шесть лучших команд каждой сферы будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдёт в декабре 2024 года в Московской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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