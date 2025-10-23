23-й день шатдауна в США: американский доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть прибавляют более 3,5% на торгах в четверг на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Как отмечает finmarket.ru, решение о новых санкциях в отношении РФ администрация президента США Дональда Трампа мотивировала «недостатком серьёзной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине». Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду американский президент сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из РФ и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Новые санкции «означают изменение подхода Трампа к России и открывают путь к ещё более жёстким мерам в будущем, которые могут в конечном итоге повлиять на поставки российской нефти на мировой рынок», отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на мировых рынках в «ING Groep».

Между тем доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал снижение запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Коммерческие резервы нефти в стране уменьшились на 961 тысячу баррелей - до 422,8 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.

Доллар США дорожает к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

Трейдеры ждут публикации сентябрьских данных о динамике потребительских цен в США, которая может дать представление о ситуации в американской экономике в отсутствие других статданных из-за шатдауна. Министерство труда планирует обнародовать отчёт по инфляции в пятницу.

Шатдаун в США, продолжающийся 23-й день, уже является вторым по длительности за всю историю. Поскольку позднее на этой неделе президент страны Дональд Трамп отправляется в поездку по Азии, законодатели и их помощники в Конгрессе предупреждают, что приостановка работы правительства может продолжиться и в ноябре.

Отсутствие важных статданных затрудняет работу Федеральной резервной системы (ФРС), которой на следующей неделе предстоит принять решение относительно уровня базовой процентной ставки на ближайшее время.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её снижения Федрезервом на 25 б.п. на заседании 28-29 октября оценивается рынком в 96,7%, по данным «FedWatch».

Пара евро/доллар на 8.50 мск в четверг торгуется на уровне $1,1602 по сравнению с $1,1611 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился до $1,3343 с $1,3356 накануне. Данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, опубликованные в среду, показали сохранение инфляции в стране в сентябре на уровне 3,8% в годовом выражении по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста потребительских цен до 4%, по данным «Trading Economics». Более слабая, чем прогнозировали эксперты инфляция в Британии повышает ожидания, что Банк Англии вновь опустит ключевую ставку позднее в этом году.

Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась до 152,35 иены против 151,96 иены по итогам предыдущих торгов. Иена дешевеет на ожиданиях, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в следующем месяце представит масштабный пакет мер поддержки экономики. Эксперты полагают, что Такаити будет проводить стимулирующую бюджетную политику и поддерживать мягкий курс денежно-кредитной политики.

Курс американской валюты к офшорному юаню поднялся до 7,1271 юаня с 7,1255 юаня накануне.

Китайский юань незначительно понижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка подрастает, несмотря на негативный новостной фон. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,407 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,31 копейки ниже уровня действующего официального курса.