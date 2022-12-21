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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.22 12:30

236 молодых талантливых северян получили стипендии и премии губернатора Андрея Чибиса

Губернатор Андрей Чибис вчера вручил стипендии и премии одаренным детям и талантливой молодежи Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, торжественное мероприятие состоялось в областной филармонии. На праздник приехали школьники, студенты и рабочая молодёжь Кольского Заполярья, успешно проявившие себя в различных видах деятельности: учёбе, спорте, творчестве, научной, общественной и военно-патриотической работе.

«Каждый раз, встречаясь с вами, я волнуюсь. Ваша энергия очень чувствуется. Она даёт очевидный позитив, надежду, уверенность в том, что у нашей области и страны большое и великое будущее. Вы всем окружающим показываете пример какими нужно быть. Я искренне благодарю вас за то, что вы такие – настоящие и энергичные. Далеко не каждый может добиться результата в том, что он делает. А вы добились! И самое главное, что эта победа – это не просто ваша личная победа, это ещё и стимул для остальных людей: стать похожим на вас, вырваться вперед, быть ярче, сильнее и делать нашу страну ещё лучше», – сказал Андрей Чибис, открывая мероприятие.

После чего глава региона торжественно вручил награды.

Первыми на сцену вышли обладатели специальной стипендии, которая, напомним, была учреждена в этом году по решению губернатора. Стипендия назначается за особые успехи в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной и общественно полезной деятельности. Её обладателями стали 100 человек. Все они в течение 2023 года будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно.

Четыре молодых автора – Павел Быченков, Андрей Кулюкин, Валерия Мазурова и Валерия Смовдер – получили литературную премию имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого. Премия является высшей литературной наградой в Мурманской области для молодых авторов от 14 до 35 лет за лучшую первую книгу или рукопись.

Следующая награда – именная стипендия. По итогам этого года её обладателями стали 132 человека, 6 из них – Николай Максимов, Павел Самусенко, Виталий Моренко, Алина Скрябина, Дмитрий Замшев и Даниил Лежнин – стали обладателями высшей молодёжной награды «Олимп». Напомним, именная стипендия губернатора выплачивается в сумме 37 тысяч рублей. Победители в номинации «Олимп» получают по 100 тысяч рублей.

«Вы – школьники, студенты, рабочая молодёжь – наша главная ценность. Я хочу пожелать вам успехов, не раскисайте, даже если что-то не получается, и не в коем случае не зазнавайтесь: получили результат – стремитесь дальше. Выражаю благодарность вашим педагогам и организаторам. Помните, что они за вас всегда по-настоящему переживают. Не забудьте сказать им спасибо! Также передаю слова благодарности вашим семьям, за то, что они вас поддерживают. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю в следующем году новых побед и успехов!», – сказал губернатор.

Мероприятие продолжилось чествованием лучших из лучших. Для молодёжи выступила кавер-группа «PartyRock», сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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