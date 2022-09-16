236 суток и более 36 тысяч морских миль: в Североморск вернулись корабли, выполнившие задачи дальнего похода в Средиземном море

15 сентября в главную базу Северного флота прибыли ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма», выполнившие задачи дальнего похода в Средиземном море.

Дальний поход североморцев продолжался с 23 января (236 суток). За 197 ходовых дней корабли прошли более 36 тысяч морских миль, успешно выполнили боевые задачи в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также в районах Северо-Восточной Атлантики, а также приняли участие в военно-морском параде кораблей группировки ВМФ в Средиземном море на внешнем рейде порта Тартус Сирийской Арабской Республики.

Во время похода корабли Северного флота участвовали в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполнили задачи содействия внешнеполитическим акциям России в Средиземноморской зоне. «Наличие таких сил ВМФ России в данном районе является одним из сдерживающих факторов для предотвращения эскалации обстановки, которая сейчас является критичной», - подчеркнул командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев в ходе торжественной встречи моряков. Он также отметил, что ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма» вернулись технически исправными, с подготовленными и закалёнными в морском походе экипажами. «Практика дальних походов была, есть и будет основой для применения корабельных сил, а тот огромный практический опыт, который есть у флота, позволяет решать любые задачи в любых районах Мирового океана», - сказал адмирал Александр Моисеев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, командующий флотом поздравил североморцев с успешным выполнением всех поставленных задач и возвращением домой, поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и силы духа, а также новых свершений во имя России. По флотской традиции адмирал Александр Моисеев вручил командирам боевых кораблей и капитану танкера жареных поросят.

Отличившиеся военные и гражданские моряки получили заслуженные награды и поощрения.

Фото Александра Бондаря и пресс-службы СФ (https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457267216%2Fwall-101918803_33813).