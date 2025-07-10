238 млн рублей направят на оснащение хирургического корпуса в Североморске

Хирургический корпус центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск, в котором сейчас проводится капитальный ремонт в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», в этом году оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью на общую сумму 238 млн рублей. Финансирование осуществляется из резервного фонда правительства Мурманской области – 74 млн рублей и из федерального бюджета – 164 млн рублей.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, капитальный ремонт хирургического корпуса ЦРБ ЗАТО г. Североморск проводят с 2024 года по поручению Президента Российской Федерации, сформулированному по итогам совещания в июле 2023 года по вопросам развития закрытых административно-территориальных образований Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцируются воинские формирования.

После завершения работ жители Североморска и прилегающей территории получат возможность получать медицинскую помощь в современных комфортных условиях с использованием высокотехнологичного оборудования. Завершение ремонта запланировано на 2026 год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550112/#&gid=1&pid=1