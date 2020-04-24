238,7 млн рублей – на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Прошло очередное заседание регионального парламента. Депутаты рассмотрели 23 апреля порядка сорока вопросов. Среди них - законопроекты, регулирующие вопросы ЖКХ, образования, социальной политики, местного самоуправления и другие сферы жизни региона.

Областные законодатели одобрили корректировку, увеличивающую стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Увеличение средств областного бюджета в сумме 238,7 млн рублей на финансирование Программы связано в основном с предусмотренными дополнительными средствами на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, реализацию мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые рабочие места.

В развитие поручения Президента РФ по модернизации первичного звена и скорой медицинской помощи принят законопроект, определяющий муниципальные образования Мурманской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет. Законопроект также устанавливает специальности, работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков.

Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 7 закона Мурманской области «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» и поддержали его принятие в окончательном чтении. Законопроект разработан главой регионального парламента С.М. Дубовым в целях приведения законодательства Мурманской области в соответствие с федеральным. Введена дополнительная норма - в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие Фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, в установленный законодательством срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, то данное решение в течение месяца принимает орган местного самоуправления.

Депутаты областного парламента решили внести в Государственную Думу законодательную инициативу - проект федерального закона, вносящий изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Он разработан в целях устранения правовых пробелов, а также

совершенствования правового регулирования отношений в сфере предоставления межбюджетных трансфертов.

Участники заседания приняли к сведению отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области. В соответствии с планом работы в 2019 году проведены 45 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, в том числе 13 контрольных, 32 экспертно-аналитических. Отмечалось, что в прошлом году выявлены 267 нарушений в финансово-бюджетной сфере. Депутаты предложили Контрольно-счётной палате Мурманской области продолжить практику проведения мониторинга реализации национальных проектов, проведения анализа эффективности работы контрольно-счетных органов муниципальных образований.

Дума решила направить обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий. В нем депутаты просят рассмотреть возможность увеличения объема субвенции для Мурманской области на предоставление единовременной денежной выплаты для обеспечения всех ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года, жилыми помещениями в течение 2020 – 2021 годов, а также инициировать внесение изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части увеличения норматива жилой площади, используемого для определения размера единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий.

Областные законодатели решили направить обращение Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину. В нем идет речь о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на создание национального парка «Хибины».

Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Б.С. Когана в связи с его письменным заявлением о сложении своих полномочий.