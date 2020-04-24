Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: скончался 62-летний мужчина с подтверждённым диагнозом «коронавирус»Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: случаев заболевания коронавирусом стало больше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.20 07:00

238,7 млн рублей – на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Прошло очередное заседание регионального парламента. Депутаты рассмотрели 23 апреля порядка сорока вопросов. Среди них - законопроекты, регулирующие вопросы ЖКХ, образования, социальной политики, местного самоуправления и другие сферы жизни региона.

Областные законодатели одобрили корректировку, увеличивающую стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Увеличение средств областного бюджета в сумме 238,7 млн рублей на финансирование Программы связано в основном с предусмотренными дополнительными средствами на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, реализацию мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области, предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые рабочие места.

В развитие поручения Президента РФ по модернизации первичного звена и скорой медицинской помощи принят законопроект, определяющий муниципальные образования Мурманской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем шесть лет. Законопроект также устанавливает специальности, работа по которым дает гражданам право на получение таких земельных участков.

Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 7 закона Мурманской области «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области» и поддержали его принятие в окончательном чтении. Законопроект разработан главой регионального парламента С.М. Дубовым в целях приведения законодательства Мурманской области в соответствие с федеральным. Введена дополнительная норма - в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие Фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, в установленный законодательством срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, то данное решение в течение месяца принимает орган местного самоуправления.

Депутаты областного парламента решили внести в Государственную Думу законодательную инициативу - проект федерального закона, вносящий изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Он разработан в целях устранения правовых пробелов, а также

совершенствования правового регулирования отношений в сфере предоставления межбюджетных трансфертов.

Участники заседания приняли к сведению отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области. В соответствии с планом работы в 2019 году проведены 45 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, в том числе 13 контрольных, 32 экспертно-аналитических. Отмечалось, что в прошлом году выявлены 267 нарушений в финансово-бюджетной сфере. Депутаты предложили Контрольно-счётной палате Мурманской области продолжить практику проведения мониторинга реализации национальных проектов, проведения анализа эффективности работы контрольно-счетных органов муниципальных образований.

Дума решила направить обращение к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий. В нем депутаты просят рассмотреть возможность увеличения объема субвенции для Мурманской области на предоставление единовременной денежной выплаты для обеспечения всех ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005 года, жилыми помещениями в течение 2020 – 2021 годов, а также инициировать внесение изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части увеличения норматива жилой площади, используемого для определения размера единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий.

Областные законодатели решили направить обращение Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину. В нем идет речь о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на создание национального парка «Хибины».

Дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Б.С. Когана в связи с его письменным заявлением о сложении своих полномочий.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире08:30Новости. Информационная программа (12+)08:50«Международные новости». Информационная программа (12+)09:00«Медицинская правда». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель, репчатый лук и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 2,5 рубля, доллар теряет 1,9 рубля-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта-PRO Законы (18+)Для малого и среднего бизнеса Кольского края максимально снижена ставка по УСН на ближайшие три года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 487 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика