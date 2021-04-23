24 апреля Мурманская область присоединится к Всероссийскому субботнику

В субботу, 24 апреля, в городах и посёлках Мурманской области пройдет акция – Всероссийский субботник. Наводить порядок на улицах выйдут активные граждане, сотрудники предприятий и организаций региона, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и управляющих компаний.

К большой весенней уборке присоединились муниципальные образования области. Так, например, в Мурманске в 10.00 начнётся организованная уборка зелёной зоны вдоль улицы Капитана Копытова, общественной территории у Ледового озёра, аллеи Полярной дивизии. Мероприятия пройдут во всех округах города. Жителей Мончегорска приглашают на субботник в 11.00 в центральный городской парк им. С. Бровцева, в парк на Комсомольском озере и в сквер по пр. Металлургов. В Североморске акция чистоты стартует в 10.00. В частности, субботник пройдёт на Приморской площади и в сквере «Народный». В Апатитах в 11.00 начнётся уборка территории парков по улице Пушкина и «Огни города». Уборочный инвентарь для участия в организованном субботнике будет предоставлен администрацией муниципалитета.

Субботник также пройдет во дворах и на придомовых территориях. По поводу выдачи инвентаря для организации уборки по конкретному адресу необходимо обратиться в управляющую организацию или ТСЖ.

Помимо уборки общественных пространств, зон отдыха и дворовых территорий, 24 апреля северян ждет праздничная программа, включающая детские конкурсы, флешмобы и экологические квесты. Одними из самых ярких событий станут смотры и парады коммунальной техники, которые пройдут в Мурманске, Североморске, Апатитах, Мончегорске и Заозерске.

В областном центре на базе интеллект-центра №5 организаторы приготовили квест «Сохрани свой город чистым», праздничные радиоконцерты пройдут в центральном сквере у фонтана на площади «Пять Углов», а также возле ДК Первомайский и Судоремонтник. В Мончегорске состоится музыкальный марафон песен советских лет, в Оленегорске будут работать музыкальные мобильные бригады, юных жителей Апатитов приглашают на детские игровые программы, в Полярных Зорях пройдет акция по сбору макулатуры, а в Коле – массовые гулянья с концертом творческих коллектив и ярмаркой.

Подробную информацию о всех мероприятиях Всероссийского субботника и времени их проведения можно узнать в администрациях муниципальных образований и в официальных группах органов местного управления в социальных сетях.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, помимо этого, во время субботника жителям области расскажут об условиях участия в народном голосовании за объекты благоустройства. Напомним, отдать свой голос северяне смогут с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 51.gorodsreda.ru. Голосование пройдет в 12 муниципальных образованиях Заполярья: ЗАТО Александровск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, ЗАТО Североморск, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе. В нем сможет принять участие каждый житель Мурманской области.

По вопросам электронного голосования в регионе начала работу горячая линия. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 09.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения личного вклада в развитие своего города.