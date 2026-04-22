24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»

Цикл мероприятий приурочен к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также — к 130-летию военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В задания войдут вопросы о выдающемся советском полководце, ключевых юбилейных датах 2026 года и СВО.

В нашем регионе зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы». Например, в местных учреждениях культуры:

Мурманской областной научной библиотеке;

областной детско-юношеской библиотеке;

областном краеведческом музее;

Мурманском колледже искусств.

Что вас ждет?

25 вопросов за 45 минут — о ключевых сражениях, героях и культурном наследии военных лет; отдельный блок о вкладе Кольского Заполярья в Великую Победу.

Проверить свои знания можно очно и онлайн. Участие бесплатное.

Регистрация, список площадок — на сайте проекта: диктантпобеды.рф. Здесь же размещены видеоуроки, конспекты и пробные тесты. Подготовиться к историческому тестированию северянам поможет специально разработанная нейросеть. Цифровой помощник «Наша правда» запущен на сайте акции.

Организаторы «Диктанта Победы» — партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Акция направлена на повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание молодежи и сохранение правдивой памяти о событиях Великой Отечественной войны.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287397%2F903de60baa84d5aa8c

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
