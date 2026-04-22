24 апреля Мурманская область в восьмой раз присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы»

Цикл мероприятий приурочен к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также — к 130-летию военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В задания войдут вопросы о выдающемся советском полководце, ключевых юбилейных датах 2026 года и СВО.

В нашем регионе зарегистрировано 210 площадок для написания «Диктанта Победы». Например, в местных учреждениях культуры:

• Мурманской областной научной библиотеке;

• областной детско-юношеской библиотеке;

• областном краеведческом музее;

• Мурманском колледже искусств.

Что вас ждет?

25 вопросов за 45 минут — о ключевых сражениях, героях и культурном наследии военных лет; отдельный блок о вкладе Кольского Заполярья в Великую Победу.

Проверить свои знания можно очно и онлайн. Участие бесплатное.

Регистрация, список площадок — на сайте проекта: диктантпобеды.рф. Здесь же размещены видеоуроки, конспекты и пробные тесты. Подготовиться к историческому тестированию северянам поможет специально разработанная нейросеть. Цифровой помощник «Наша правда» запущен на сайте акции.

Организаторы «Диктанта Победы» — партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Акция направлена на повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание молодежи и сохранение правдивой памяти о событиях Великой Отечественной войны.

