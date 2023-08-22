24 августа состоится всероссийская «горячая линия» по вопросам в сфере государственного земельного надзора

24 августа с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Мурманской области в рамках всероссийской «горячей линии» ответит на вопросы, связанные с государственным земельным надзором.

Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и будет одновременно проходить во всех регионах страны.

Телефон «горячей линии» в Мурманской области 8 (8152) 56-70-01.

На звонки северян ответит начальник отдела государственного земельного надзора Швейцер Татьяна Федоровна.

«Горячая линия» – это возможность быстро и просто получить консультацию по интересующим вопросам.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.