24 февраля в Мурманске откроется фестиваль «На Севере – Масленица!»

В Мурманске Масленичную неделю отметят с размахом. 24 февраля в областном центре откроется масштабный фестиваль «На Севере – Масленица!». Народные гуляния пройдут на улице Самойловой. На протяжении недели в самом центре города будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозона, откроются гастрономические лавки и дом рукоделия, состоятся мастер-классы для детей и творческие выступления коллективов.

В первый день Масленичной недели горожане и гости праздника смогут принять участие в творческом перформансе по художественной северной росписи русской печи. Главным символом фестиваля «На Севере – Масленица!» станет трехметровая фигура древнеславянской богини плодородия Макоши. Деревянную конструкцию на глазах посетителей изготовит мурманский художник и архитектор Даниил Власов. Закончат создание арт-объекта к моменту самых массовых гуляний – 29 марта. В этот день пройдут настоящие русские забавы, а вечером территорию фестиваля охватит огненное шоу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 1 марта – завершающий день Масленичной недели – станет днем культурного просвещения и знакомства с талантами нашего региона. На площадке фестиваля выступят актеры Арктического театра с импровизационным комедийным шоу «Выкрутасы», также состоится показ спектакля «Куда пропали белые медведи…?».