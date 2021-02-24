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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.21 10:15

24 февраля возобновляется регистрация на 47-й Мурманский лыжный марафон

27 и 28 марта в рамках 86-го Праздника Севера в Долине Уюта пройдет традиционный Мурманский лыжный марафон. В 2020 году в связи с пандемией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, марафон был отменен, однако улучшение эпидемиологической обстановки по региону позволило организаторам принять решение о том, что 47-й Мурманский лыжный марафон в этом году обязательно состоится.

На участие в марафоне уже зарегистрировались 936 человек, из них 538 попробуют свои силы на дистанции 50 км свободным стилем и 247 человек - 25 км свободным стилем. Среди любителей лыжных гонок классическим стилем – 74 человека на 50 км и 77 человек на 25 км. Традиционно в Мурманском лыжном марафоне хотят принять участие представители не только России, но и других стран. Уже поданы заявки от спортсменов из Беларуси, Казахстана, Новой Зеландии и Норвегии.

Как сообщает региональное Министерство спора и молодёжной политики, 24 февраля на официальном сайте марафона будет возобновлена онлайн-регистрация для тех, кто ещё не успел подать заявку.

Следить за новостями о подготовке и проведении 47-го Мурманского лыжного марафона можно на сайте регионального министерства спорта и молодежной политики и в официальных аккаунтах Министерства в социальной сети «ВКонтакте» и «Инстаграм»: @sport_and_youth51.

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